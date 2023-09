Soirée d’ouverture à la ferme Lou Cornal Ferme Lou Cornal Saint-Pierre-de-Clairac, 16 septembre 2023, Saint-Pierre-de-Clairac.

Saint-Pierre-de-Clairac,Lot-et-Garonne

Pour entamer la saison en beauté, c’est dans un décor champêtre et en plein air que nous vous proposons de partager cette première date en companie de Komodrag and the Mounodor (rock heavy psych) autour de bons petits plats préparés par la ferme Lou Cornal… Que du bon !.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

Ferme Lou Cornal Le Cornal

Saint-Pierre-de-Clairac 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



To kick off the season in style, we’re inviting you to join us on our first date with Komodrag and the Mounodor (heavy psych rock), in an open-air, country setting, and to enjoy a delicious meal prepared by the Lou Cornal farm? All good stuff!

Para inaugurar la temporada por todo lo alto, le invitamos a nuestra primera cita al aire libre, en compañía de Komodrag y los Mounodor (heavy psych rock) y con una sabrosa comida preparada por la granja Lou Cornal? ¡Todo buen rollo!

Um die Saison in voller Schönheit zu beginnen, schlagen wir Ihnen vor, diesen ersten Termin mit Komodrag and the Mounodor (Heavy Psych Rock) in einer ländlichen Umgebung und unter freiem Himmel zu verbringen und dabei von der Farm Lou Cornal zubereitete Speisen zu genießen? Nur Gutes!

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Destination Agen