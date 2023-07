Concours de Molkky et concert Ferme l’Oisonnière Bourgougnague, 20 août 2023, Bourgougnague.

Bourgougnague,Lot-et-Garonne

L’association Apache-Noïde vous propose à l’Oisonnière, un concours de Mölkky suivi du concert du groupe « La Raymonde ». Des lots fournis par l’Oisonnière sont à gagner durant le concours. Venez nombreux. Ambiance garantie !.

2023-08-20 fin : 2023-08-20 . EUR.

Ferme l’Oisonnière Moulin de Saint-Laurent

Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Apache-Noïde association is organizing a Mölkky competition at l’Oisonnière, followed by a concert by the group « La Raymonde ». Prizes provided by l’Oisonnière are up for grabs during the competition. Come one, come all. Great atmosphere guaranteed!

La asociación Apache-Noïde organiza un concurso de Mölkky en l’Oisonnière, seguido de un concierto del grupo « La Raymonde ». Durante el concurso se sortearán premios proporcionados por l’Oisonnière. Vengan todos. Gran ambiente garantizado

Der Verein Apache-Noïde bietet Ihnen in der L’Oisonnière einen Mölkky-Wettbewerb, gefolgt von einem Konzert der Gruppe « La Raymonde ». Während des Wettbewerbs gibt es von der Oisonnière zur Verfügung gestellte Preise zu gewinnen. Kommen Sie zahlreich! Stimmung garantiert!

Mise à jour le 2023-07-19 par OT du Pays de Lauzun