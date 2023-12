Journée de Noël à la ferme Ferme Les Minis Pattes Cazals, 4 décembre 2023, Cazals.

Cazals,Lot

Découvrez la magie de Noël à la ferme pédagogique Les Minis Pattes, où une journée festive vous attend aux côtés de ses habitants. Profitez d’une multitude d’activités pour toute la famille, garantissant une journée empreinte d’émerveillement et de convivialité !.

2023-12-27 13:00:00 fin : 2023-12-27 17:00:00. 5 EUR.

Ferme Les Minis Pattes

Cazals 46250 Lot Occitanie



Discover the magic of Christmas at Les Minis Pattes educational farm, where a festive day awaits you alongside its inhabitants. Enjoy a multitude of activities for the whole family, guaranteeing a day filled with wonder and conviviality!

Descubra la magia de la Navidad en la granja educativa Les Minis Pattes, donde le espera una jornada festiva junto a sus habitantes. Disfrute de un sinfín de actividades para toda la familia que le garantizarán un día lleno de asombro y diversión

Entdecken Sie den Zauber von Weihnachten auf dem pädagogischen Bauernhof Les Minis Pattes, wo Sie zusammen mit den Bewohnern ein festlicher Tag erwartet. Profitieren Sie von einer Vielzahl an Aktivitäten für die ganze Familie, die einen Tag voller Staunen und Geselligkeit garantieren!

Mise à jour le 2023-11-29 par OT Cazals-Salviac