Ballade en calèche avec le Père Noël au marché de Cazals Ferme Les Minis Pattes Cazals Catégories d’Évènement: Cazals

Lot Ballade en calèche avec le Père Noël au marché de Cazals Ferme Les Minis Pattes Cazals, 24 décembre 2023, Cazals. Cazals Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24 10:30:00

fin : 2023-12-24 12:00:00 Vivez la magie de Noël en compagnie d’Hugo de la ferme pédagogique les Minis Pattes, qui vous emmènera en calèche avec le Père Noël sur le marché de Cazals.

Une activité idéale pour toute la famille !

Nous promènerons les enfants gratuitement. Cette animation vous est offerte par la mairie de Cazals !.

Vivez la magie de Noël en compagnie d’Hugo de la ferme pédagogique les Minis Pattes, qui vous emmènera en calèche avec le Père Noël sur le marché de Cazals.

Une activité idéale pour toute la famille !

Nous promènerons les enfants gratuitement. Cette animation vous est offerte par la mairie de Cazals ! EUR.

Ferme Les Minis Pattes

Cazals 46250 Lot Occitanie

Mise à jour le 2023-12-20 par OT Cazals-Salviac Détails Catégories d’Évènement: Cazals, Lot Autres Code postal 46250 Lieu Ferme Les Minis Pattes Adresse Ferme Les Minis Pattes Ville Cazals Departement Lot Lieu Ville Ferme Les Minis Pattes Cazals Latitude 44.6452405 Longitude 1.22063595 latitude longitude 44.6452405;1.22063595

Ferme Les Minis Pattes Cazals Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cazals/