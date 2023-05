Ferme ouverte FERME LES HEZEAUX Saint-firmin-sur-loire Catégorie d’Évènement: Saint-firmin-sur-loire Ferme ouverte FERME LES HEZEAUX, 4 juin 2023, Saint-firmin-sur-loire. Ferme ouverte Dimanche 4 juin, 10h00 FERME LES HEZEAUX Voir https://dumieldanslessalades.com/ Dans le cadre du printemps bio, la ferme des Hézeaux à Saint-Firmin-sur-Loire (D51) ouvre ses portes le dimanche 4 juin afin de vous faire découvrir ses légumes bio. Visite et explication du fonctionnement de la ferme avec Thomas Ganem. Vous pourrez également découvrir d’autres produits locaux. Vous êtes accueilli(e)s sans réservation. FERME LES HEZEAUX Les Hézeaux (ferme), D51, Saint-firmin-sur-loire Saint-firmin-sur-loire [{« type »: « link », « value »: « https://dumieldanslessalades.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « thomas.ganem@laposte.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 FMACEN045V50A8BQ CV.OTTLC Détails Catégorie d’Évènement: Saint-firmin-sur-loire Autres Lieu FERME LES HEZEAUX Adresse Les Hézeaux (ferme), D51, Saint-firmin-sur-loire Ville Saint-firmin-sur-loire Lieu Ville FERME LES HEZEAUX Saint-firmin-sur-loire

FERME LES HEZEAUX Saint-firmin-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-firmin-sur-loire/

Ferme ouverte FERME LES HEZEAUX 2023-06-04 was last modified: by Ferme ouverte FERME LES HEZEAUX FERME LES HEZEAUX 4 juin 2023 FERME LES HEZEAUX Saint-firmin-sur-loire

Saint-firmin-sur-loire