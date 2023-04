Ferme ouverte Les fourmis vertes Ferme les fourmis vertes Blois Catégories d’évènement: Blois

Loir-et-Cher

Ferme ouverte Les fourmis vertes Ferme les fourmis vertes, 14 mai 2023, Blois. Ferme ouverte Les fourmis vertes Dimanche 14 mai, 09h30 Ferme les fourmis vertes Entrée libre / Inscriptions conseillées Venez découvrir la vie d’une ferme bio, ses productions, ses

méthodes, son histoire familiale et surtout les femmes et les

hommes qui nous nourrissent et qui vivent l’agriculture de demain

dans le plus grand respect des saisons, des paysages et des

animaux. Voici le détail du programme que nous vous réservons ! Programme de 9h30 à 16h30 – Accueil autour d’un café équitable

– Visites de la ferme

– Stands, animations et jeux sur l’agriculture biologique et le commerce équitable

– Présentation de Panique à la TransiSchool

– Atelier semis

– Jeu de piste

– Jeu de découverte des légumes Pause déjeuner – Pique nique ou food truck

– Balade à la rencontre de la ferme Parking sur place

**

Les fourmis vertes

7 rue de la vacquerie / 41000 Blois** Ferme les fourmis vertes 7 rue de la vacquerie Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 15 91 83 70 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T09:30:00+02:00 – 2023-05-14T16:30:00+02:00

