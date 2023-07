Visite de la ferme Les Caprices de Lescun Ferme Les Caprices de Lescun Lescun, 28 juillet 2023, Lescun.

Lescun,Pyrénées-Atlantiques

Venez découvrir et visiter la ferme « Les Caprices de Lescun », Camille vous fera visiter sa ferme avec la découverte des races locales, de l’agriculture et du métier d’éleveur/fromager, jeux pédagogiques sur les sujets pastoraux…

Vers 18h30 possibilité de voir les animaux rentrer.

Réservation obligatoire auprès de Camille..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 19:00:00. EUR.

Ferme Les Caprices de Lescun Route de l’Abérouat

Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and visit the farm « Les Caprices de Lescun ». Camille will take you on a tour of his farm, introducing you to local breeds, agriculture and the profession of breeder/cheese-maker, with educational games on pastoral subjects?

Around 6:30pm, you can watch the animals come home.

Booking essential with Camille.

Venga a visitar la granja « Les Caprices de Lescun ». Camille le mostrará su granja, le dará a conocer las razas locales, la agricultura y el oficio de ganadero/quesero, y realizará juegos educativos sobre temas pastorales..

Hacia las 18.30 h, podrá asistir al regreso de los animales a casa.

Imprescindible reservar con Camille.

Entdecken und besuchen Sie den Bauernhof « Les Caprices de Lescun ». Camille führt Sie durch seinen Hof und zeigt Ihnen die lokalen Rassen, die Landwirtschaft und den Beruf des Viehzüchters/Käsers, pädagogische Spiele zu pastoralen Themen?

Gegen 18:30 Uhr können Sie die Tiere bei der Rückkehr beobachten.

Reservierung bei Camille erforderlich.

