Seine-Maritime Visite guidée d’une ferme Ferme Le P’tit Clos Normand Rives-en-Seine, 17 septembre 2023, Rives-en-Seine. Visite guidée d’une ferme Dimanche 17 septembre, 15h00 Ferme Le P’tit Clos Normand Durée 1h. Dans le cadre d-u bicentenaire du rattachement de Bébec à Villequier, une journée de festivités est proposée, avec notamment la visite de la ferme Le P’tit Clos Normand par François-Xavier Craquelin, producteur de cidre, de moutarde mais aussi de boeuf cidré ! Ferme Le P’tit Clos Normand 25 avenue du Plateau, 76490 Rives-en-Seine Rives-en-Seine 76490 Villequier Seine-Maritime Normandie 06 62 32 90 02 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

