Les oiseaux du domaine du Léché Ferme le léché, 23 avril 2023, Saulgé. Les oiseaux du domaine du Léché Dimanche 23 avril, 09h00 Ferme le léché Entrée libre gratuite L’étang de Beaufour et le domaine du Léché sont situés au cœur d’un réseau de boisements, prairies et zones humides remarquables.

Cette mosaïque de milieux interconnectés confère au secteur un intérêt très particulier qui a motivé son classement au titre des Espaces naturels sensibles (ENS) du département de la Vienne. La LPO propose de découvrir les nombreux oiseaux qui profitent de la quiétude de ce site pour se reproduire. Une visite assurée par un guide nature de la LPO,

Rendez-vous à 9 h à la ferme du Léché à Saulgé. Durée 2 h 30. Prévoir tenue et chaussures adaptées à la saison.

Tél. 05.49.88.55.22 (le matin).

