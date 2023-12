Cercle de tambours chamaniques Ferme le Breuilh Saint-Pierre-de-Frugie, 20 janvier 2024, Saint-Pierre-de-Frugie.

Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 19:00:00

fin : 2024-01-20

Initiation au voyage du tambour.

Ce Cercle de « Transe-formation » se tient en voûte, porté par la puissance des disciplines. C’est une soirée décloisonnée, une proposition d’explorer, chacun.e à sa mesure les mouvements de la conscience et du corps en empruntant la voie du tambour (et autres instruments) et de l’autohypnose.

Une invitation à découvrir en groupe, une forme d’apprentissage sensoriel, immédiat, désintéressé de la raison et soutenu par la force et les liens de la communauté (que nous formons le temps de la cérémonie).

Un Moment pour venir transformer quelque chose, pour acter d’un changement, pour manifester le premier pas (ou deux ou trois…)

.

Ferme le Breuilh

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



