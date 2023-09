La recette du chef avec Mayeul-Enguerrand Robin – Saveurs d’octobre Ferme Lait Prés Verts Guérande, 4 octobre 2023, Guérande.

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, Mayeul-Enguerrrand Robin, chef au Domaine de la Bretesche à Missillac, vous propose sa Recette du Chef.

La Recette du Chef :

Le chef Mayeul-Enguerrrand Robin réalisera une démonstration culinaire et vous dévoilera ses astuces.

Le tout suivi par une dégustation. Pensez à amener votre petite cuillère !

Des chefs restaurateurs engagés dans une démarche de qualité. Fervents défenseurs de la cuisine traditionnelle, ambassadeurs du fait-maison, ils sauront ravir vos papilles tout en valorisant la production locale.

Durée :

2h00

Informations et réservations :

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.

Pas de réservation. Participation libre.

Ouverture des portes 30min avant le début de la séance.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise.

Programme des Saveurs d’octobre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T15:30:00+02:00 – 2023-10-04T17:30:00+02:00

