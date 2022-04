Ferme La Palouse Anjoutey, 24 août 2022, Anjoutey.

Ferme La Palouse Anjoutey

2022-08-24 – 2022-08-24

Anjoutey Territoire-de-Belfort Anjoutey

EUR Propriétaire de vergers et aromates, Julien Andlauer a décidé d’utiliser ses fruits en les transformant en vins de fruits, sirops, et vinaigres et jus. Venez découvrir son savoir-faire.

A partir de 8 ans (merci de respecter la consigne d’âge).

Mesures Covid 19 : nous appliquons les consignes gouvernementales selon l’évolution de la crise sanitaire.

Visite non échangeable.

Propriétaire de vergers et aromates, Julien Andlauer a décidé d’utiliser ses fruits en les transformant en vins de fruits, sirops, et vinaigres et jus. Venez découvrir son savoir-faire.

A partir de 8 ans (merci de respecter la consigne d’âge).

Mesures Covid 19 : nous appliquons les consignes gouvernementales selon l’évolution de la crise sanitaire.

Visite non échangeable.

Anjoutey

dernière mise à jour : 2022-04-04 par