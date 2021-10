FERME LA CARAV’ÂNE ANIMATIONS DE LA TOUSSAINT Sainte-Reine-de-Bretagne, 28 octobre 2021, Sainte-Reine-de-Bretagne.

FERME LA CARAV’ÂNE ANIMATIONS DE LA TOUSSAINT Sainte-Reine-de-Bretagne

2021-10-28 – 2021-10-28

Sainte-Reine-de-Bretagne Loire-Atlantique Sainte-Reine-de-Bretagne

PLANNING DES VACANCES DE LA TOUSSAINT À LA FERME PÉDAGOGIQUE LA CARAV’ÂNE :

Visites de la ferme pédagogique : jeudi 4 novembre

RDV 15h, visite guidée de la ferme pédagogique puis ateliers découvertes à faire en famille. Tarif 4€/personne, adultes et enfants de plus de 12 mois. Réservation obligatoire à l’office de tourisme de Pont-Château.

Stages « Mini Fermier » : mardi 2 novembre de 10h3à à 12h

RDV 10h30, sortie, soins et nourrissage des animaux de la ferme pédagogique, puis promenade en charrette. Tarif 15€/enfant, à partir de 2 ans. Réservation obligatoire. Pique-nique possible sur place.

Stages « Petit Fermier » : vendredi 29 octobre et jeudi 4 novembre de 10h30 à 12h

Sortie, soins et nourrissage des animaux puis promenade à poney. Tarif 15€/enfant, à partir de 3 ans. Réservation obligatoire. Pique-nique possible sur place.

Stages « Mini Cavalier » : mercredi 3 novembre de 10h30 à 12h

Découverte du poney, soin et préparation des poneys puis petit parcours de motricité instruit par une monitrice D, pour les enfants de 3 à 6 ans . Tarif 15€/enfant. Réservation obligatoire.

Stages « Petit Cavalier » : mercredi 3 novembre de 15h à 16h30 et le vendredi 5 novembre de 10h30 à 16h30

Découverte du poney, soin et préparation des poneys puis petit cours d’équitation instruit par une monitrice D, pour les enfants de 7 à 12 ans. Tarif 15€ la matinée et 40€ la journée.

Journée “ferme et nature sur le thème d’Halloween” : jeudi 28 octobre de 10h30 à 12h pour les petits et de 15h à 17h pour les grands

De 18 mois à 3 ans le matin 15€/enfant, 4 ans et plus l’après-midi 20€/enfant

Ateliers sensoriels à la découverte des animaux de la ferme, de la nature, des petites bêtes du jardin, bricolage nature, etc… Encadrement en commun avec Noémie Martineau de Grandeur Nature.

Réservation obligatoire.

Réservation obligatoire – Nombre de place limité

Contact : fermelacaravane@gmail.com

06.31.01.79.87

www.ferme-lacaravane.com

otsi@cc-paysdepontchateau.fr +33 2 40 01 40 10

PLANNING DES VACANCES DE LA TOUSSAINT À LA FERME PÉDAGOGIQUE LA CARAV’ÂNE :

Visites de la ferme pédagogique : jeudi 4 novembre

RDV 15h, visite guidée de la ferme pédagogique puis ateliers découvertes à faire en famille. Tarif 4€/personne, adultes et enfants de plus de 12 mois. Réservation obligatoire à l’office de tourisme de Pont-Château.

Stages « Mini Fermier » : mardi 2 novembre de 10h3à à 12h

RDV 10h30, sortie, soins et nourrissage des animaux de la ferme pédagogique, puis promenade en charrette. Tarif 15€/enfant, à partir de 2 ans. Réservation obligatoire. Pique-nique possible sur place.

Stages « Petit Fermier » : vendredi 29 octobre et jeudi 4 novembre de 10h30 à 12h

Sortie, soins et nourrissage des animaux puis promenade à poney. Tarif 15€/enfant, à partir de 3 ans. Réservation obligatoire. Pique-nique possible sur place.

Stages « Mini Cavalier » : mercredi 3 novembre de 10h30 à 12h

Découverte du poney, soin et préparation des poneys puis petit parcours de motricité instruit par une monitrice D, pour les enfants de 3 à 6 ans . Tarif 15€/enfant. Réservation obligatoire.

Stages « Petit Cavalier » : mercredi 3 novembre de 15h à 16h30 et le vendredi 5 novembre de 10h30 à 16h30

Découverte du poney, soin et préparation des poneys puis petit cours d’équitation instruit par une monitrice D, pour les enfants de 7 à 12 ans. Tarif 15€ la matinée et 40€ la journée.

Journée “ferme et nature sur le thème d’Halloween” : jeudi 28 octobre de 10h30 à 12h pour les petits et de 15h à 17h pour les grands

De 18 mois à 3 ans le matin 15€/enfant, 4 ans et plus l’après-midi 20€/enfant

Ateliers sensoriels à la découverte des animaux de la ferme, de la nature, des petites bêtes du jardin, bricolage nature, etc… Encadrement en commun avec Noémie Martineau de Grandeur Nature.

Réservation obligatoire.

Réservation obligatoire – Nombre de place limité

Contact : fermelacaravane@gmail.com

06.31.01.79.87

www.ferme-lacaravane.com

Sainte-Reine-de-Bretagne

dernière mise à jour : 2021-10-25 par