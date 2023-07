Journée festive de la route du fromage AOP Ossau Irati : Dominique & Guy-Michel Idiart Ferme Iruleia Bustince-Iriberry, 4 août 2023, Bustince-Iriberry.

Bustince-Iriberry,Pyrénées-Atlantiques

Démonstration de fabrication de fromage au chaudron, en extérieur ou sous abri. RDV 9h30 pour la séance du matin et 15h30 pour la séance de l’après midi. Dégustation de fromage AOP Ossau-Iraty fermier jeune et affiné. Durée globale de chaque séance 2h. Merci de vous inscrire et de respecter les horaires..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 12:00:00. EUR.

Ferme Iruleia

Bustince-Iriberry 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Demonstration of cheese-making in a cauldron, outdoors or under cover. RDV 9:30 am for the morning session and 3:30 pm for the afternoon session. Tasting of young and mature farmhouse PDO Ossau-Iraty cheese. Each session lasts 2 hours. Please register and respect the schedule.

Demostración de elaboración de queso en caldero, al aire libre o a cubierto. RDV 9.30 h para la sesión de la mañana y 15.30 h para la sesión de la tarde. Degustación de quesos jóvenes y curados de granja DOP Ossau-Iraty. Cada sesión dura 2 horas. Se ruega inscribirse y respetar los horarios.

Demonstration der Käseherstellung im Kessel, im Freien oder unter Dach. Treffpunkt 9.30 Uhr für die Vormittagsvorstellung und 15.30 Uhr für die Nachmittagsvorstellung. Verkostung von jungem und gereiftem Käse mit g.U. Ossau-Iraty fermier. Gesamtdauer jeder Sitzung 2 Stunden. Bitte melden Sie sich an und halten Sie sich an die Zeiten.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme Pays Basque