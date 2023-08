Projection – « Paysans-Cinéastes » Ferme Imbault Saint-Escobille, 15 septembre 2023, Saint-Escobille.

Projection – « Paysans-Cinéastes » Vendredi 15 septembre, 18h30 Ferme Imbault

Proposé par la CAESE et l’Association Cinéam

Par Louis AUCOIN, Réalisateur

Pour l’ouverture des Journées européennes du Patrimoine, Cinéam et la Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne ont le plaisir de vous inviter à la projection du film documentaire réalisé par Louis Aucoin Paysans-Cinéastes.

Agriculteurs en Ile-de-France, ils ont filmé en 8 mm ou super 8 la vie de la ferme, le travail des champs, les fêtes de famille et de village. Des années 30 aux années 80, au fil de ces témoignages, se déroule une histoire du monde rural : on quitte un modèle paysan et familial pour l’agriculture industrielle d’exportation.

Ferme Imbault 12 rue de Beauce 91410 Saint-Escobille Saint-Escobille 91410 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T18:30:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

© Cinéam