Concert Swingin’Bayonne Ferme Ihnarria Saint-Pée-sur-Nivelle, 29 août 2023, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Saint-Pée-sur-Nivelle,Pyrénées-Atlantiques

Le Swingin’ Bayonne réunit Arnaud Labastie au piano, Patrick Quillart à la contrebasse et Jean Duverdier à la batterie. Ce trio s’inspire des grands trios du jazz comme Gene Harris, Monty Alexander et Benny Green. Il est aussi un fidèle des folles soirées du caveau de la Huchette. La seule ambition de ces trois artistes est de communiquer le plaisir du jazz qui swingue, celui qui invite à la danse..

2023-08-29 fin : 2023-08-29 22:30:00. EUR.

Ferme Ihnarria Route de Saint-Jean-de-Luz

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Swingin’ Bayonne features Arnaud Labastie on piano, Patrick Quillart on double bass and Jean Duverdier on drums. This trio is inspired by the great jazz trios such as Gene Harris, Monty Alexander and Benny Green. It is also a regular at the crazy evenings at the Caveau de la Huchette. The sole ambition of these three artists is to communicate the pleasure of swinging jazz, the kind that invites you to dance.

Swingin’ Bayonne cuenta con Arnaud Labastie al piano, Patrick Quillart al contrabajo y Jean Duverdier a la batería. El trío se inspira en los grandes tríos de jazz como Gene Harris, Monty Alexander y Benny Green. También son habituales de las veladas locas del Caveau de la Huchette. La única ambición de estos tres artistas es transmitir el placer del swing jazz, ese que invita a bailar.

Das Swingin’ Bayonne vereint Arnaud Labastie am Klavier, Patrick Quillart am Kontrabass und Jean Duverdier am Schlagzeug. Dieses Trio lässt sich von den großen Jazz-Trios wie Gene Harris, Monty Alexander und Benny Green inspirieren. Es ist auch ein treuer Anhänger der verrückten Abende im Caveau de la Huchette. Das einzige Ziel dieser drei Künstler ist es, die Freude am swingenden Jazz zu vermitteln, der zum Tanzen einlädt.

