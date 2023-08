Cueillette du houblon : Visite et culture de la houblonnière Ferme Gombert Houblonnière Méteren Catégories d’Évènement: Méteren

Nord Cueillette du houblon : Visite et culture de la houblonnière Ferme Gombert Houblonnière Méteren, 16 septembre 2023, Méteren. Cueillette du houblon : Visite et culture de la houblonnière Samedi 16 septembre, 08h00 Ferme Gombert Houblonnière Gratuit – parking sur place Venez passer une journée champêtre et houblonnée à Méteren !

La ferme Gombert ouvre ses portes le pour découvrir la cueillette du houblon.

A Méteren, depuis plus de 100 ans, chaque mois de septembre est marqué par la cueillette du houblon. Venez partager avec nous cette belle tradition flamande.

Visite de la houblonniére et de la culture du houblon.

Animations et restauration sur place. Ferme Gombert Houblonnière 395 rue vyverput 59270 Méteren Méteren 59270 Nord 0687049355 http://www.comitefetesmeteren.fr https://www.facebook.com/comite.des.fetes.meteren;https://www.facebook.com/meterenbeachfestival accès route d’Hazebrouck – parking sur place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

