Cet évènement est passé Idées cadeaux, fêtes de fin d’année à la ferme Fruirouge© Ferme Fruirouge Nuits-Saint-Georges Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Nuits-Saint-Georges Idées cadeaux, fêtes de fin d’année à la ferme Fruirouge© Ferme Fruirouge Nuits-Saint-Georges, 1 décembre 2023, Nuits-Saint-Georges. Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-01 14:00:00

fin : 2023-12-31 19:00:00 . Pour les Fêtes de fin d’année à partir du 1 décembre, présentation de nombreuses idées cadeaux à la ferme Fruirouge©, à Concœur. Du jeudi au lundi, Portes ouvertes à la ferme Fruirouge© et présentation de nombreuses idées cadeaux, à choisir tranquillement avec un Grog-K6 offert ! .

Ferme Fruirouge Hameau de Concœur

Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-20 par La Côte-d’Or J’adore Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Nuits-Saint-Georges Autres Code postal 21700 Lieu Ferme Fruirouge Adresse Ferme Fruirouge Hameau de Concœur Ville Nuits-Saint-Georges Departement Côte-d'Or Lieu Ville Ferme Fruirouge Nuits-Saint-Georges Latitude 47.1366636 Longitude 4.9488687 latitude longitude 47.1366636;4.9488687

Ferme Fruirouge Nuits-Saint-Georges Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nuits-saint-georges/