Portes ouvertes à la ferme Frady Ferme Frady Louvie-Juzon, 13 août 2023, Louvie-Juzon.

Louvie-Juzon,Pyrénées-Atlantiques

Portes ouvertes à la ferme avec rencontre des chèvres, découverte de la laine mohair, repas à la ferme et activités en famille !

Infos et réservations au 07 69 26 62 97.

2023-08-13 fin : 2023-08-13 18:00:00. .

Ferme Frady Route de Lourdes

Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Open house at the farm, meet the goats, discover mohair wool, eat on the farm and enjoy family activities!

Information and reservations on 07 69 26 62 97

Jornada de puertas abiertas en la granja, conozca a las cabras, aprenda sobre la lana mohair, disfrute de una comida en la granja y participe en actividades familiares

Información y reservas en el 07 69 26 62 97

Tag der offenen Tür auf dem Bauernhof mit Ziegenbegegnung, Entdeckung der Mohairwolle, Essen auf dem Bauernhof und Aktivitäten für die ganze Familie!

Infos und Reservierungen unter 07 69 26 62 97

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées