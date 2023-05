Visite libre de la ferme fortifiée du point fort N°5 Ferme fortifiée du point fort N°5, 16 septembre 2023, Montivilliers.

Visite libre de la ferme fortifiée du point fort N°5 16 et 17 septembre Ferme fortifiée du point fort N°5 2€, gratuit <12 ans.

Poste de commandement du secteur défensif Nord-Est de la forteresse du Havre en 1944 (bunker type R622) et de la ferme fortifiée, codée « point fort n°5 » par les Alliés avant leur assaut en septembre 1944 (opération Astonia).

Visite guidée ou libre par les membres de l’association « Mémoire et Patrimoine le Havre 1939-1945 », exposition de matériel d’époque.

Durée approximative de la visite: 1h.

Accès: Suivre les fléchages « mémoire et Patrimoine », (panneaux jaunes).

Ferme fortifiée du point fort N°5 Chemin d’Eprémesnil, 76290 Montivilliers Montivilliers 76290 Belle Étoile Seine-Maritime Normandie ouverture pour les Journées du Patrimoine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

