Visite libre de la ferme fortifiée du point fort N°5 Ferme fortifiée du point fort N°5 Montivilliers, 16 septembre 2023, Montivilliers.

Visite libre de la ferme fortifiée du point fort N°5 16 et 17 septembre Ferme fortifiée du point fort N°5 2€, gratuit <12 ans.

Poste de commandement du secteur défensif Nord-Est de la forteresse du Havre en 1944 (bunker type R622) et de la ferme fortifiée, codée « point fort n°5 » par les Alliés avant leur assaut en septembre 1944 (opération Astonia).

Visite guidée ou libre par les membres de l’association « Mémoire et Patrimoine le Havre 1939-1945 « , exposition de matériel d’époque.

Durée approximative de la visite: 1h.

Accès: Suivre les fléchages « mémoire et Patrimoine ou visite de la ferme fortifiée du PF5 », (panneaux jaunes).

Reconstitution de campements allemand, mise en situation, uniformes et démonstrations avec du matériel d’époque, accueil de collectionneurs.

Ferme fortifiée du point fort N°5 Chemin d’Eprémesnil, 76290 Montivilliers Montivilliers 76290 Belle Étoile Seine-Maritime Normandie ouverture pour les Journées du Patrimoine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Benoit Wieczak