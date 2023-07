Visitez une ferme florale créée en 1920 Ferme florale Colmar Colmar, 16 septembre 2023, Colmar.

Visitez une ferme florale créée en 1920 16 et 17 septembre Ferme florale Colmar Entrée libre,

Partez à la découverte d’un savoir-faire ancestral : la culture des fleurs.

Ces journées vous proposeront diverses animations et surprises, pour vous informer, valoriser, faire rayonner et surtout fêter la fleur française et sa culture.

Cette manifestation est organisée conjointement avec le collectif de la fleur française qui a pour mission de promouvoir, de transmettre le savoir-faire de la culture des fleurs en France._

Ferme florale Colmar 17 chemin de la Bleich 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 08 52 87 51 https://www.fermefloralecolmar.com https://www.facebook.com/FermeFloraleColmar;https://www.instagram.com/ferme_florale_colmar/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.collectifdelafleurfrancaise.com/journee-de-la-fleur-francaise/ »}] La ferme florale Colmar est une ferme urbaine de fleurs coupées cultivées localement et de saison.

Nous proposons des bouquets frais, nous organisons régulièrement des ateliers d’art floral à la ferme et participons à des évèments tels que des mariages, des baptêmes etc…

Elle fait partie du patrimoine colmarienne, puisqu’elle existe depuis 1920 et est, toujours, une affaire familiale. Parking

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

André Vesper