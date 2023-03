Festival – Ferme Courbet Ferme familiale Gustave Courbet, 3 juin 2023, Flagey.

Festival – Ferme Courbet 3 et 4 juin Ferme familiale Gustave Courbet Gratuit | Informations et réservation : fermecourbet@doubs.fr

Festival transdisciplinaire

Programme du vendredi 2 juin

Journée dédiée aux scolaires, assurée par le service médiation du pôle Courbet.

Programme du samedi 3 juin

– À 11h, 12h, 13h, 14h, 15h et 16h : jeux d’exploration « Les secrets de la Ferme Courbet »

À travers ce jeu, explorez le site de la ferme familiale Courbet en vous amusant mais pas trop… Le temps file et les énigmes s’enchainent…

– De 15h à 17h : « Bar à Sons »

Stand ludique pour déguster de délicieuses bois’sons à base de paysages sonores d’ici et d’ailleurs.

– De 17h à 18h30 : vins et créativité

Après avoir posé les bases d’une analyse sensorielle, les grands principes de la créativité (inspiré du travail de Betty Edwards sur le dessin par le cerveau droit), Thierry Moyne vous fera découvrir le concept de dégustation sensible par les accords mets et vins, et l’expression calligraphique.

– À 19h : la Soirée Fantastique

Cadavre Exquis, contes fantastiques du XIXe siècle.

Peinture choisie, performance peinture en direct.

Frankenstein 1910, ciné-concert.

Par la Compagnie Les Enclumés.

– À 20h30 : concert de Jally’AcousticJally interprète un répertoire de chansons aux rythmes Funk/Reggae/World enrichies de son expérience musicale.

Programme du dimanche 4 juin

– À 11h, 12h, 13h, 14h et 15h : jeux d’exploration « Les secrets de la Ferme Courbet »

À travers ce jeu, explorez le site de la ferme familiale Courbet en vous amusant mais pas trop… Le temps file et les énigmes s’enchainent…

– De 14h à 18h : « Bar à sons »

Stand ludique pour déguster de délicieuses bois’sons à base de paysages sonores d’ici et d’ailleurs. Par Arnaud Barthoulot.

– À 14h, 16h15 et 17h15 : visites décalées de la Ferme Courbet

Par Hubert Davant, guide conférencier un peu spécial qui vous fera découvrir des endroits et objets insolites de la Ferme Courbet.

– À 15h : spectacle « Farmall – Une bande originale de tracteur », par la Compagnie Couleur de Chap’

Accompagné de 3 gaillards, robustes comme les campagnards de la montagne jurassienne, le tracteur va faire vibrer sa carcasse et celles des autochtones au rythme du moteur et de ses anecdotes.

– De 15h à 17h : activité jardin

Par le service médiation du pôle Courbet.

– À 17h : concert des Los Bisontinos

Los Bisontinos est le plus mexicain des groupes de Besançon, dans le Doubs. Le quartet alterne entre musique mexicaine traditionnelle et chanson française détournée, avec humour, entrain et sombrero.

Ferme familiale Gustave Courbet 28 Grande Rue, 25330 Flagey Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « fermecourbet@doubs.fr »}] Ancienne ferme de Régis Courbet, père du Maitre peintre d’Ornans. Aujourd’hui, ce lieu est devenu un lieu d’expositions temporaires, de concerts, de conférences, de théâtre, d’ateliers d’art plastique, d’activité jardin et de plein air. Venez également vous rafraichir au Café de Juliette ou en apprendre plus sur le Maitre du Réalisme en peinture. Présence de parking ; lieu accessible pour les personnes à mobilité réduite ; lieu gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T22:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

©Département du Doubs