LE BON INSTINCT 21 – 25 août Ferme équestre Puech Merlhou Acheminement sur place, pas de transport, 332€

L’intégralité des activités (environnement, équitation) proposées ont lieu SUR PLACE et sont encadrées par notre personnel diplômé.

Nous disposons de 40 hectares de pelouses arborées, de pâtures, de bois ainsi que 40 chevaux et poneys vivant sur le site avec les jeunes.

Les jeunes sont en immersion totale dans la ferme équestre, à la campagne et au contact des animaux.

Loisirs des enfants :

Piscine surveillée sur place

Babyfoot, tables de ping-pong et jeux.

Buts de foot, ballons…

Panier de basket et ballons…

Nécessaire de badminton

Jeux de société et activités manuelles.

Terrain de volley sur herbe.

Arcs et flèches pédagogiques.

Restauration :

Cuisine de collectivité équipée avec espaces de stockages, chambre froide et congélateurs.

Réfectoire en pierre convivial avec sa grande cheminée.

Hébergements :

Infirmerie équipée et assistant sanitaire PSC1

Laverie sur place afin d’assurer le blanchissage au besoin, eau chaude fournis par chauffage solaire.

Equitation :

Manège couvert,

Trois carrières,

Chemins de balades à partir du centre,

30 Chevaux et poneys

20ha de pâtures

Casques, bottes et tout le nécessaire pour pratiquer.

Descriptif de l’hébergement :

Répartis sur deux bâtiments proches, nous bénéficions d’une capacité de couchage en dur de 58 lits et 30 couchages en chalet, bengalis : chambres avec literies complètes, rangements et sanitaires adaptés, ainsi que d’une infirmerie équipée et d’une chambre d’isolement en cas d’un protocole sanitaire éventuellement en vigueur au moment du déroulement du séjour.

Ménage, entretien et désinfection des locaux 7 jours 7.

Commission 2023 de sécurité incendie validée par les services compétents.

Les chambres et logements extérieurs sont de capacités différentes, principalement de 3 à 4 lits, et de rénovation récente.

