Ferme Équestre « LES GRILLES » Domaine Equestre « LES GRILLES » Saint-Fargeau, jeudi 1 janvier 2032.

Ferme Équestre « LES GRILLES » CENTRE DE VACANCES Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Domaine Equestre « LES GRILLES »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Un séjour de rêve pour toute la classe !

Le Domaine Equestre des Grilles offre toutes les garanties d’une classe découverte réussie :

Accès facile, à 170 km au sud de Paris, et 5 km du Chantier Médiéval de Guédelon

Une grande expérience dans les domaines de l’équitation, l’animation et l’accueil d’enfants

Un domaine parfaitement adapté et sécurisé, en pleine campagne

Un environnement propice à toutes les découvertes

Une équipe dévouée et très professionnelle, complétée de notre grande famille de poneys et chevaux, qui sont pour la plupart nés ici.

Un séjour à la carte : durée et activités adaptées à votre projet pédagogique

La clé d’un apprentissage réussi, c’est d’éveiller la curiosité des élèves et de leur permettre d’expérimenter par eux-mêmes ! Aux Grilles, nous réunissons tous les atouts pour favoriser une bonne dynamique de groupe.

Domaine Equestre « LES GRILLES » Les Grilles 89 170 SAINT FARGEAU Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 74 12 11 https://www.lesgrilles.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0386741211 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lesgrilles.com »}, {« type »: « email », « value »: « ledomainedesgrilles@gmail.com »}]