Démonstration en liberté et aux longues rênes 16 et 17 septembre Ferme équestre d’Inaubois Entrée libre

Le cheval de trait breton a son histoire. Autrefois beaucoup utilisé à la ferme, il fait partie du patrimoine régional. Ici, à la ferme équestre, c’est l’approche en liberté qui me passionne le plus, et je souhaite vous faire découvrir mon approche avec mes trois chevaux de traits bretons.

Ferme équestre d'Inaubois La bouinais, 35890 Bourg-des-Comptes Bourg-des-Vilaine Bretagne

Lisa Klemenz