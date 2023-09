Et si le cheval vous était conté ? Ferme équestre d’Inaubois Bourg-des-Comptes, 16 septembre 2023, Bourg-des-Comptes.

Et si le cheval vous était conté ? 16 et 17 septembre Ferme équestre d’Inaubois Réservation conseillée

Des contes et histoires sur le cheval racontés à la ferme, dans le cadre bucolique des prairies, près des chevaux (abri possible s’il pleut).

Sur place, une exposition est aussi disponible autour du cheval paysan breton de 1900 à aujourd’hui, ainsi que plusieurs animations et jeux pour les enfants, à faire en famille.

Ferme équestre d'Inaubois La bouinais, 35890 Bourg-des-Comptes Bourg-des-Comptes 35890 Ille-et-Vilaine Bretagne 0679549728 https://ferme-inaubois.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100085181574986 ferme.inaubois@gmail.com Ferme équestre et pédagogique Parking, Car ligne 21, arrêt « La Mussais » + 15 minutes à pied

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Lisa Klemenz