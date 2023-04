Camping à la ferme Ferme équestre de Mirepeisset, 13 août 2023, Mirepeisset.

Camping à la ferme 13 – 20 août Ferme équestre de Mirepeisset 638

Ami des animaux, des gros ou des plus petits, viens vivre une expérience riche en émotions. Au coeur d’une ferme équestre, tu verras qu’ici les animaux règnent en roi. Au gré des tes balades sur le site, tu pourras rencontrer des poules, des chèvres, des cochons, des lapins et des chevaux.

Tu pourras les observer au quotidien, connaître leurs habitudes et leurs modes de vie. Et lorsque cela sera possible, tu pourras même t’occuper d’eux (nourrissage, câlins, entretien …)., tel un vrai petit fermier.

Tu pourras également t’initier à la pratique équestre si tu en as envie.

Nous profiterons de ce lieu naturel pour vacquer à des activités plus pratiques (jardinage), plus culturelles (visites, balades) et ludiques (baignades, ateliers divers et variés).

La vie à la ferme n’aura bientôt plus de secret pour toi !

Ferme équestre de Mirepeisset 18 ch. de ratequats Mirepeisset 11120 Aude Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T09:00:00+02:00 – 2023-08-13T23:59:00+02:00

2023-08-20T09:00:00+02:00 – 2023-08-20T16:00:00+02:00

camping nature

Audesud Vacances