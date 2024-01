A cheval chez d’Artagnan FERME EQUESTRE DE LUPIAC Lupiac, dimanche 4 août 2024.

A cheval chez d’Artagnan Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 4 12 août FERME EQUESTRE DE LUPIAC 650

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-04T12:00:00+02:00 – 2024-08-04T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-12T00:00:00+02:00 – 2024-08-12T13:00:00+02:00

Séjour de 9 jours du dimanche au lundi .

La devise de la semaine: un pour tous, tous pour un! Un séjour riche en histoires et en émotions.

Au programme de ce séjour:

– Equitation, jeux à thème, balade

-une veillée repas des mousquetaires et feux de bois

– Visite du musée d’Artagnan à Lupiac

– 3 demi journées initiation escrime artistique avec l’association d’Artagnan

chez d’Artagnan les lames Lupiacoise

– Visite du festival d’Artagnan

-création de scènettes.

Activités annexes: Visite à proximités, environnement/nature, étude biologique des animaux et insectes vivant dans les lacs, écoute des bruits de la nuits, activités manuelles, construction de cabanes, pêche, initiation slackline en pleine nature, jeux éducatif, participation aux taches de la vie quotidienne, élaboration des repas.

Le planning définitif est établi avec les enfants en début de séjour selon leurs envies, leurs attentes et leurs besoins.

Le séjour se déroule sur une ferme écologique de 16 hectares phytoépuration, toilette sèche, tri et récupération des déchets, récupération de l’eau, économies des énergies, potager, animaux.

Les repas sont bio et/ou locaux.

FERME EQUESTRE DE LUPIAC 32290 LUPIAC Lupiac 32290 Gers Occitanie email: manon.grandotto@gmail.com phone: 0632381108 http://www.fermeequestredelupiac.com

Equitation Sport pleine nature