Horseback riding FERME EQUESTRE DE LUPIAC Lupiac, dimanche 28 juillet 2024.

Horseback riding Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 28 juillet 3 août FERME EQUESTRE DE LUPIAC 560€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-28T14:30:00+02:00 – 2024-07-28T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-03T00:30:00+02:00 – 2024-08-03T23:59:00+02:00

Séjour de 7 jours du dimanche au samedi.

Parce que nous sommes convaincus qu’apprendre en s’amusant et de manière agréable est la clef du succès, Voici le programme de notre séjour:

Les matinées sont consacrées aux révisions!

Avec pour support éducatif le cahier Maracuja (révision selon le niveau sur le thème équestre), jeux educatif de type scargouli, technique pour retenir ses tables de multiplication et autres astuces! Certains repas seront confectionnés ensemble et seront l’occasion idéale d’aborder les notions de poids , masses, volumes et proportions. Les après midis seront consacrées aux activités équestres aux choix. Une après midi jeux à poney en anglais sera également proposée! Le planning sera défini avec les enfants selon leurs envies et besoins. Quant aux veillées, deux seront consacrées à la lecture (conte) et à l’expression orale. Selon l’envie des enfants nous préparerons des petits spectacles et sketchs pour la dernière veillée. Un mini reportage journalistique tout le long du séjour sera aussi proposé ( expression orale et écrite avec redaction d’articles).

FERME EQUESTRE DE LUPIAC 32290 LUPIAC Lupiac 32290 Gers Occitanie [{« type »: « email », « value »: « manon.grandotto@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0632381108 »}, {« type »: « link », « value »: « http://fermeequestredelupiac.fr »}]

Equitation sport de nature