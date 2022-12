Aventures Equestre FERME EQUESTRE DE LUPIAC Lupiac Catégories d’évènement: Gers

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. FERME EQUESTRE DE LUPIAC 32290 LUPIAC Lupiac 32290 Gers Occitanie Séjour de 7 jours du dimanche au samedi . L’activité dominante de ce séjour est l’initiation ou le perfectionnement de l’activité équestre ainsi que la découverte de l’animal. La démarche pédagogique est orientée vers la sécurité, la découverte, le plaisir, le respect de l’autre. On favorisera une pédagogie de mise en situation afin de permettre à l’enfant de se forger ses propres expériences. Activités équestres : Initiation, jeux à poney, voltige, tir à l’arc à cheval, horse ball, balades et bivouac, concours de beauté, spectacle équestre, grands jeux à poneys, soins aux animaux, alimentation.

Possibilité de valider les « galops FFE ». Activités annexes : Visite à proximité, environnement/nature, écoute des bruits de la nuit, activités manuelles, construction de cabanes, pêche, baignades au lac, initiation au slackline en pleine nature, participation aux tâches de la vie quotidienne, élaboration des repas. Loisirs : ce que les enfants peuvent faire pendant leurs temps libres : Activités possibles : se reposer, lire, écrire, dessiner, jeux de société, échanger et partager.

Activités récréatives : Grand jeux, journées à thème, activités manuelles, veillées (feu de camp et de nombreuses surprises) Le planning définitif du séjour est établi avec les enfants en début de séjour selon leurs envies et leurs attentes. Le séjour se déroule sur une ferme écologique de 16 hectares : phytoépuration, toilette sèche, tri et récupération des déchets, récupération de l’eau, économies des énergies, potager, animaux. Les repas sont bio et/ou locaux.

