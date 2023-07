Doudou à poney Ferme équestre de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil, 10 juillet 2023, Saint-Julien-Chapteuil.

Saint-Julien-Chapteuil,Haute-Loire

Les petits cavaliers découvrent, pansent et préparent les poneys avant de s’initier à la pratique de l’équitation en compagnie de « Doudou »..

2023-07-10 16:00:00 fin : 2023-08-25 17:30:00. EUR.

Ferme équestre de l’Herm

Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Little riders discover, groom and prepare the ponies before learning to ride with « Doudou ».

Los pequeños jinetes descubren, acicalan y preparan a los ponis antes de aprender a montar en compañía de « Doudou ».

Die kleinen Reiter entdecken, putzen und bereiten die Ponys vor, bevor sie mit « Doudou » in die Praxis des Reitens eingeführt werden.

Mise à jour le 2023-07-09 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal