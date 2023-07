Journée festive de la route du fromage AOP Ossau Iraty : famille Tambourin Ferme Enautenea Saint-Étienne-de-Baïgorry, 4 août 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Saint-Étienne-de-Baïgorry,Pyrénées-Atlantiques

Café de bienvenue. Visite de la ferme à 9h, 10h30 et 17h. Découverte des 3 races locales de l’AOP Ossau-Iraty. Cocktail, dégustation et vente de produits.

Au pied du Mont Jarra, au cœur du vignoble d’Irouléguy, se situe la ferme Enautenea. Depuis le XVIIIe siècle, les générations se succèdent pour entretenir l’exploitation familiale et en vivre. Noëlie, Jean-François, Michel et Guillaume Tambourin se sont orientés vers l’élevage de brebis Manech tête rousse et la fabrication du fromage fermier AOP Ossau-Iraty au lait cru. Du végétal à l’animal, du lait au fromage, c’est tout un art de vivre et une passion mis au service du consommateur. Ardi Gasna, Artzainaren mozkinik ederrena..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . .

Ferme Enautenea

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Welcome coffee. Farm visits at 9am, 10:30am and 5pm. Discover the 3 local breeds of Ossau-Iraty PDO. Cocktails, tastings and product sales.

At the foot of Mont Jarra, in the heart of the Irouléguy vineyards, lies the Enautenea farm. Since the 18th century, generations have succeeded one another in maintaining the family business and making a living from it. Noëlie, Jean-François, Michel and Guillaume Tambourin have turned their attention to breeding Manech ewes and making AOP Ossau-Iraty farmhouse cheese from raw milk. From the plant to the animal, from the milk to the cheese, it’s a whole art of living and a passion at the service of the consumer. Ardi Gasna, Artzainaren mozkinik ederrena.

Café de bienvenida. Visitas a la granja a las 9h, 10h30 y 17h. Descubra las 3 razas locales de la DOP Ossau-Iraty. Cóctel, degustación y venta de productos.

La granja Enautenea se encuentra al pie del Monte Jarra, en el corazón de los viñedos de Irouléguy. Desde el siglo XVIII, las sucesivas generaciones han trabajado para mantener la empresa familiar y vivir de ella. Noëlie, Jean-François, Michel y Guillaume Tambourin se han dedicado a la cría de ovejas Manech y a la fabricación de queso de granja DOP Ossau-Iraty a partir de leche cruda. De la planta al animal, de la leche al queso, es todo un arte de vivir y una pasión puesta al servicio del consumidor. Ardi Gasna, Artzainaren mozkinik ederrena.

Kaffee zur Begrüßung. Besuch des Bauernhofs um 9 Uhr, 10:30 Uhr und 17 Uhr. Entdeckung der 3 lokalen Rassen der g.U. Ossau-Iraty. Cocktail, Verkostung und Verkauf der Produkte.

Am Fuße des Mont Jarra, im Herzen der Weinberge von Irouléguy, befindet sich der Bauernhof Enautenea. Seit dem 18. Jahrhundert folgen die Generationen aufeinander, um den Familienbetrieb zu erhalten und davon zu leben. Noëlie, Jean-François, Michel und Guillaume Tambourin haben sich auf die Zucht von Manech-Schafen mit rotem Kopf und die Herstellung von Rohmilchkäse mit der geschützten Ursprungsbezeichnung Ossau-Iraty spezialisiert. Von der Pflanze zum Tier, von der Milch zum Käse, das ist eine Lebenskunst und eine Leidenschaft im Dienste des Verbrauchers. Ardi Gasna, Artzainaren mozkinik ederrena.

Mise à jour le 2023-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque