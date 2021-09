Le Theil-de-Bretagne Le Theil-de-Bretagne Ille-et-Vilaine, Le Theil-de-Bretagne Ferme en scène au pays fait son jardin Le Theil-de-Bretagne Le Theil-de-Bretagne Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Theil-de-Bretagne Ille-et-Vilaine Le Theil-de-Bretagne Portes ouvertes du jardin, expositions artistiques, marché de producteurs locaux, spectacle “les frères lampions”.

Entrée libre pour le marché et la visite du jardin.

paniers@lerelaispourlemploi.fr +33 2 99 43 60 66 http://www.lerelaispourlemploi.fr/

