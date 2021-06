Autignac Autignac 34480, Autignac FERME EN FÊTE « EN DIRECT DE LA RUCHE » Autignac Autignac Catégories d’évènement: 34480

FERME EN FÊTE « EN DIRECT DE LA RUCHE » Autignac, 19 juin 2021-19 juin 2021, Autignac. FERME EN FÊTE « EN DIRECT DE LA RUCHE » 2021-06-19 14:00:00 – 2021-06-19 17:30:00

Découverte de l'apiculture aux Rucher des Avant-Monts, à travers une ruche vitrée et des démonstrations. Exposition de photographies sur la vie des abeilles. Dégustation de miels et de crêpes. Vente de nos produits. Départ des visites toutes les 30 minutes. Gratuit.
+33 6 27 38 19 20

Catégories d'évènement: 34480, Autignac
Lieu Autignac