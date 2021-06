Murviel-lès-Béziers Murviel-lès-Béziers 34490, Murviel-lès-Béziers FERME EN FÊTE « CHASSE AU TRÉSOR DANS LES VIGNES » Murviel-lès-Béziers Murviel-lès-Béziers Catégories d’évènement: 34490

Murviel-lès-Béziers 34490 Murviel-lès-Béziers Chasse aux trésor au Domaine Galtier sur le thème de la vigne et du vin. Possibilité de commander un panier pique-nique à déguster dans les bois du domaine. Départ toutes les heures. Durée 1h. 2€/personne. Sur réservation (6 personnes par créneau). +33 4 67 37 85 14 dernière mise à jour : 2021-06-10 par

Détails Catégories d’évènement: 34490, Murviel-lès-Béziers Étiquettes évènement : Autres Lieu Murviel-lès-Béziers Adresse Ville Murviel-lès-Béziers lieuville 43.45842#3.12464