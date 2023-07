Journée festive de la route du fromage AOP Ossau Iraty : visite de la ferme Elurti Ferme Elurti Ascarat, 4 août 2023, Ascarat.

Ascarat,Pyrénées-Atlantiques

De 10h à 17h : Visites guidées de la ferme avec balade sur les hauteurs, dégustation et vente de fromage et produits laitiers de la ferme toute la journée.

À 10h, 11h, 15h et 16h. Sur inscription pour les visites..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 17:00:00.

Ferme Elurti

Ascarat 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10 a.m. to 5 p.m.: Guided tours of the farm with a walk on the heights, tasting and sale of cheese and dairy products from the farm all day.

At 10 am, 11 am, 3 pm and 4 pm. Registration required for tours.

De 10.00 a 17.00 h: Visitas guiadas a la granja con paseo por las colinas, degustación y venta de quesos y productos lácteos de la granja durante todo el día.

A las 10h, 11h, 15h y 16h. Las visitas deben reservarse con antelación.

Von 10.00 bis 17.00 Uhr: Geführte Besichtigungen des Bauernhofs mit Wanderung auf den Höhen, Verkostung und Verkauf von Käse und Milchprodukten vom Bauernhof den ganzen Tag über.

Um 10 Uhr, 11 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr. Für die Besuche ist eine Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque