Portes ouvertes à la ferme Earl Lédanès Ferme Earl Lédanès, 15 avril 2023, Oussoy-en-gatinais.

Portes ouvertes à la ferme Earl Lédanès 15 et 16 avril Ferme Earl Lédanès Voir https://www.ledanes45.com

Portes ouvertes à la ferme Earl Lédanès (La Baudière), visite découverte de l’élevage d’ânes, différents stands présents « la ferme du bonheur » (balades pour enfants), buvette et petite restauration sur place avec les crêpes et galettes de Nathalie (artisan, crêpier) et Philippe Lepage, paysan-boulanger (pizza, tartines, viennoiseries), présence de BC Sellerie, bougies LFM et expo-vente de livres sur les ânes et vente de cosmétiques au lait d’ânesses (savons, shampoings solides…) directement du producteur.

Ferme Earl Lédanès Oussoy-en-gatinais Oussoy-en-gatinais [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 97 79 08 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ledanes45.com »}, {« type »: « email », « value »: « ledanes@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T10:00:00+02:00 – 2023-04-15T18:00:00+02:00

2023-04-16T10:00:00+02:00 – 2023-04-16T18:00:00+02:00

FMACEN045V506KY2

Earl Lédanès