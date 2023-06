Ferme EARL Cap d’Aouba Ferme EARL Cap d’Aouba Saint-Jean-le-Comtal, 3 juin 2023, Saint-Jean-le-Comtal.

Ferme EARL Cap d’Aouba 3 et 4 juin Ferme EARL Cap d’Aouba entrée libre, voir tarifs ci-dessus

Animations : Samedi et dimancge 9h30 ouverture de la ferme au public avec café offert, 10h départ pour la marche à pied à travers les cultures et la nature (2 € pour la surprise) en suivant un des 3 parcours au choix : 5 km, 8.5 km ou 11.5 km et dpart de marche des enfants de 3 km avec explication des méthodes de travail et dégustation des huiles. A partir de 12h verre offert et possibilité de restauration sur place sur réservation ai 06 86 57 72 40 :

Salade de lentilles de la ferme à assaisonner avec les huiles et frites maison ainsi que d’autres produits du terroir proposés :

– Hamburger par la ferme d’Emberay

– Consserves et foies gras de la Ferme Famille Latapie

– Fromages de vaches et pain de la Ferme du Loriot

– Fromages de brebis de la Ferme Les Brebis de Pavie

– Croustades, tourtes et cannelés de La Croustade Mirandaise

Tout le week-end Production d’huile

Les après-midi : jeux de senteurs et parfums pour les enfants

