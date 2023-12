Journée festive et familiale à la Ferme Dupire Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Fin : 2024-01-13T15:00:00+01:00 – 2024-01-13T22:00:00+01:00 Le Collectif Plateforme, association villeneuvoise regroupant différents artistes et compagnies, vous invite à une journée festive et familiale à la Ferme Dupire samedi 13 janvier 2024. Au programme : Dès 15h, ateliers créatifs enfants-parents avec la compagnie Les Mains Sales et la plasticienne Erika Vaury.

A 17h, un goûter suivi d’une boum des enfants, animée par DJ Fred Flam !

A 21h, retrouvez le groupe Furieux 2.0 sur scène pour un concert avec des compositions musicales toutes fraîches. Le concert sera suivi d’un DJ set de Fred Flam pour vous déhancher sur le dancefloor jusqu’à minuit.

En continu : séances de projection de vidéo-nomades des Arpenteurs, petite restauration sucrée et salée & buvette. Entrée à prix libre !

Pour tous renseignements ou questions : collectif.plateforme@gmail.com

Ferme Dupire
80 rue Decugis
59650 Villeneuve d'Ascq

