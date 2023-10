Portes ouvertes des ateliers d’artistes à la Ferme Dupire Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq, 6 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Portes ouvertes des ateliers d’artistes à la Ferme Dupire 6 – 8 octobre Ferme Dupire Entrée libre

Rendez-vous à la galerie Gilbert-Sailly de la Ferme Dupire pour découvrir le travail de Sonia Wadah, Nathalie Valaer, Virginie Ghanem, Martin Lombard, Christelle casier, Habibeh Hamadi, Hadi Mahraen, Hussein Ali Nouri, Nouria Noori et Ali Momeni. L’exposition s’accompagnera de temps d’échanges entre artistes et habitants. Elle est organisée au profit des victimes du séisme d’Al Haouz au Maroc et des inondations de Derna en Lybie.

Horaires

Vendredi 6 de 18h à 22h, samedi 7 et dimanche 8 octobre de 10h à 18h.

Pour rendre visite à d’autres artistes : https://poaa.lenord.fr/fr

Ferme Dupire 80 rue Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://poaa.lenord.fr/fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T18:00:00+02:00 – 2023-10-06T22:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00