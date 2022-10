Exposition Voyage culturel en Iran Ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

L'association villeneuvoise Nima vous invite à découvrir une exposition de jeunes talents iraniens vivants en France, visible du 6 au 13 novembre 2022 à la galerie de la ferme Dupire.

L'association villeneuvoise Nima a pour ambition de faire connaitre la culture iranienne, notamment à travers une exposition de jeunes talents iraniens vivants en France, visible du 6 au 13 novembre 2022 à la galerie de la ferme Dupire. Vernissage le dimanche 6 de 15h30 à 19h. Vous y écouterez le mini concert de setar de Sajad Kiani, les poésies de Mahvashi Shafii et verrez les photos de Majid Behkarpisheh.

L’entrée est gratuite. Le saviez-vous ? L’association propose également des cours de danse d’Iran et d’Orient à la maison de quartier Pasteur, rue de Babylone, certains samedis de 15h30 à 17h30.

Infos et inscription pour la danse : 06 66 48 16 13 ou nima.lille@gmail.com

