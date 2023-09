Balade musicale à la ferme du Tessou Ferme du Tessou Villesèque, 7 octobre 2023, Villesèque.

Villesèque,Lot

En suivant notre sentier, des pauses musicales vous seront proposées par Mathilde Raisson au chant, Alexandre Desodt au violoncelle et l’ensemble à cordes Suliko.

Une dégustation de nos produits secs clôturera cette déambulation!

Sur inscription, nombre de places limité..

2023-10-07 18:00:00 fin : 2023-10-07 20:30:00. 15 EUR.

Ferme du Tessou Route de la gentillade

Villesèque 46090 Lot Occitanie



As you follow our trail, you’ll enjoy musical breaks with Mathilde Raisson on vocals, Alexandre Desodt on cello and the Suliko string ensemble.

A tasting of our dried products will round off the walk!

Registration required, places limited.

Durante el recorrido, habrá pausas musicales con la voz de Mathilde Raisson, el violonchelo de Alexandre Desodt y el conjunto de cuerda Suliko.

El paseo se completará con una degustación de nuestros productos secos

Inscripción obligatoria, plazas limitadas.

Während Sie unserem Pfad folgen, werden Sie von Mathilde Raisson (Gesang), Alexandre Desodt (Cello) und dem Streicherensemble Suliko mit musikalischen Pausen versorgt.

Eine Verkostung unserer Trockenprodukte rundet den Spaziergang ab!

Anmeldung erforderlich, begrenzte Anzahl von Plätzen.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT CVL Vignoble