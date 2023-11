Passage du Nouvel An Autrement à la Ferme du Temple Ferme du Temple Grateloup-Saint-Gayrand, 30 décembre 2023, Grateloup-Saint-Gayrand.

Grateloup-Saint-Gayrand,Lot-et-Garonne

Passage du Nouvel An Autrement à la Ferme du Temple. Dans un lieu apaisant, changer d’année en conscience, créer du nouveau, au plus près de la nature et du vivant..

2023-12-30 fin : 2024-01-01 . .

Ferme du Temple Les Maurannes

Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



New Year’s Eve in a different way at La Ferme du Temple. In a soothing setting, change the year consciously, create something new, closer to nature and living things.

Recibir el Año Nuevo de una forma diferente en La Ferme du Temple. En un entorno relajante, cambie de año conscientemente, cree algo nuevo, lo más cerca posible de la naturaleza y los seres vivos.

Neujahrspassage Autrement » auf der Ferme du Temple. An einem beruhigenden Ort bewusst das Jahr wechseln, Neues schaffen, ganz nah an der Natur und dem Lebendigen.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Val de Garonne