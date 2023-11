Ateliers laine à la Ferme du Temple Ferme du Temple Grateloup-Saint-Gayrand, 3 décembre 2023, Grateloup-Saint-Gayrand.

Grateloup-Saint-Gayrand,Lot-et-Garonne

Feutrage à l’aiguille :

1° feutrage à plat réparer un pull ou un tissu troué.

2° feutrage recto verso réaliser une fleur broche.

3° étape feutrage en volume déco/cadeau de Noël..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:30:00. .

Ferme du Temple Les Maurannes

Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Needle felting :

1° flat felting repair a sweater or fabric with holes.

2° recto-verso felting to make a brooch flower.

3° volume felting step: decorate a Christmas gift.

Fieltrado con aguja :

1° fieltrado plano para reparar un jersey o un tejido con agujeros.

2° fieltrado por las dos caras para hacer un broche flor.

3° fieltrado en volumen para decorar un regalo de Navidad.

Filzen mit der Nadel :

1° Flachfilzen einen Pullover oder einen Stoff mit Löchern reparieren.

2° beidseitiges Filzen eine Broschenblume herstellen.

3° Schritt: Volumenfilzen als Dekoration/Weihnachtsgeschenk.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Val de Garonne