Zavar en concert à la Ferme du Temple Ferme du Temple Grateloup-Saint-Gayrand, 19 novembre 2023, Grateloup-Saint-Gayrand.

Grateloup-Saint-Gayrand,Lot-et-Garonne

« Zavar vous emmène dans un voyage musical envoûtant à travers un folklore imaginaire et sans frontières..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

Ferme du Temple Les Maurannes

Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



« Zavar takes you on a spellbinding musical journey through an imaginary, boundless folklore.

« Zavar te lleva en un viaje musical hechizante a través de un folclore imaginario que no conoce fronteras.

« Zavar » nimmt Sie mit auf eine betörende musikalische Reise durch eine imaginäre und grenzenlose Folklore.

