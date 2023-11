Atelier « Couleur & Ficelles » à la Ferme du Temple Ferme du Temple Grateloup-Saint-Gayrand, 3 novembre 2023, Grateloup-Saint-Gayrand.

Grateloup-Saint-Gayrand,Lot-et-Garonne

Atelier d’expression « Couleur & Ficelles » proposé par l’Association ArtgriCulture-CultivActeur.

– Peindre dans et avec la Nature (Enfants à partir de 4 ans-Familles-Adultes)..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 17:00:00. EUR.

Ferme du Temple Les Maurannes

Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Couleur & Ficelles » self-expression workshop offered by the Association ArtgriCulture-CultivActeur.

– Painting in and with Nature (Children aged 4 and over-Families-Adults).

Taller de autoexpresión « Couleur & Ficelles » ofrecido por la Asociación ArtgriCulture-CultivActeur.

– Pintar en y con la Naturaleza (Niños a partir de 4 años-Familias-Adultos).

Ausdrucksworkshop « Farbe & Schnüre », angeboten von der Vereinigung ArtgriCulture-CultivActeur.

– Malen in und mit der Natur (Kinder ab 4 Jahren-Familien-Erwachsene).

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Val de Garonne