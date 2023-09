Spectacle « J’ai planté un oeuf » à la Ferme du Temple Ferme du Temple Grateloup-Saint-Gayrand, 29 octobre 2023, Grateloup-Saint-Gayrand.

Grateloup-Saint-Gayrand,Lot-et-Garonne

15h « J’ai planté un œuf » poules et clowne par Johanna Gallard..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . .

Ferme du Temple Les Maurannes

Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



3pm « I planted an egg » hens and clown by Johanna Gallard.

15.00 h « He plantado un huevo » gallinas y payaso por Johanna Gallard.

15 Uhr « J?ai planté un ?uf » Hühner und Clowne von Johanna Gallard.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Val de Garonne