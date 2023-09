Atelier vannerie sauvage – Ferme du Temple Ferme du Temple Grateloup-Saint-Gayrand, 8 octobre 2023, Grateloup-Saint-Gayrand.

Grateloup-Saint-Gayrand,Lot-et-Garonne

De 10h-17h30 Atelier vannerie sauvage: confectionner son panier après cueillette autour de la ferme, encadré par Nathalie Léon..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 17:30:00. .

Ferme du Temple Les Maurannes

Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



10am – 5.30pm Wild basketry workshop: make your own basket after picking around the farm, led by Nathalie Léon.

10.00 h-17.30 h Taller de cestería silvestre: confeccione su propia cesta después de recolectar en la granja, dirigido por Nathalie Léon.

Von 10:00 bis 17:30 Uhr Workshop « Wilde Korbflechterei »: Herstellung eines Korbes nach dem Sammeln auf dem Bauernhof, unter Anleitung von Nathalie Léon.

