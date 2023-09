Stage de peinture par Anne Ragel – Ferme du Temple Ferme du Temple Grateloup-Saint-Gayrand, 29 septembre 2023, Grateloup-Saint-Gayrand.

Grateloup-Saint-Gayrand,Lot-et-Garonne

Stage de peinture encadré par Anne Ragel. « Se balader dans le paysage, observer, mémoriser, se laisser traverser pour restituer du sensible, de l’émotion..

2023-09-29 fin : 2023-10-01 17:30:00. .

Ferme du Temple Les Maurannes

Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Painting workshop with Anne Ragel. « Take a stroll through the landscape, observe, memorize, let yourself go through it to restore sensitivity and emotion.

Taller de pintura con Anne Ragel. « Pasea por el paisaje, observa, memoriza, déjate llevar por él para recrear algo sensible y emotivo.

Malkurs unter der Leitung von Anne Ragel. « Ein Spaziergang durch die Landschaft, beobachten, sich erinnern, sich durchqueren lassen, um Empfindliches und Emotionen wiederzugeben.

